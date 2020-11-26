Госбюджет Минфин заявил об "успешном" завершение переговоров с МВФ
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определение даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша", - говорится в сообщении.
Как заявили в Минфине, основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видение основных бюджетных показателей - рамки доходов, расходов и дефицита.
"В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", - добавили в Минфине.
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Напомним, нардеп от "Слуги народа", представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан заявил, что Кабмин проводит финальные согласования с министерствами проекта государственного бюджета на 2021 год.
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