"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Аталанте" Малиновского в ЛЧ

26 ноября, 2020, 00:03

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" победила английский "Ливерпуль" со счетом 0:2

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Забитыми мячами отметились форвард Йосип Иличич и защитник Робин Госенс. Украинский хавбек Руслан Малиновский пропустил матч из-за коронавирус.

В турнирной таблице группы D "Ливерпуль" занимает первую строчку и имеет в активе 9 очков. "Аякс" и "Аталанта" делят вторую-третью позицию, в обоих команд по 7 баллов. На последней строчке находится датский "Мидтьюланн", у них 0 пунктов.

Лига чемпионов

4-й тур

25 ноября

Группа D

"Ливерпуль" (Англия) - "Аталанта" (Италия) 0:2

Голы: Иличич, 60, Госенс, 64