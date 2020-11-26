"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Аталанте" Малиновского в ЛЧ
26 ноября, 2020, 00:03
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" победила английский "Ливерпуль" со счетом 0:2
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Забитыми мячами отметились форвард Йосип Иличич и защитник Робин Госенс. Украинский хавбек Руслан Малиновский пропустил матч из-за коронавирус.
В турнирной таблице группы D "Ливерпуль" занимает первую строчку и имеет в активе 9 очков. "Аякс" и "Аталанта" делят вторую-третью позицию, в обоих команд по 7 баллов. На последней строчке находится датский "Мидтьюланн", у них 0 пунктов.
Лига чемпионов
4-й тур
25 ноября
Группа D
"Ливерпуль" (Англия) - "Аталанта" (Италия) 0:2
Голы: Иличич, 60, Госенс, 64
- 25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии" .
- В другом матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0:2 .
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