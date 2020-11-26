Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица после позорного поражения "Шахтера" "Боруссии"
26 ноября, 2020, 00:22
После 4-го тура Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице группы B
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл "Боруссии" со счетом 0:4, а "Реал" на выезде одолел "Интер" (0:2).
У "Шахтера" 4 очка и он занимает в турнирной таблице третье место. 7 пунктов имеет испанский "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидирует в группе B "Боруссия", которая набрала 8 очков.
- 25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии" .
- В другом матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0:2 .
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