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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: как выглядит турнирная таблица после позорного поражения "Шахтера" "Боруссии"

Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица после позорного поражения "Шахтера" "Боруссии"


фото: Getty Images
После 4-го тура Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице группы B

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл "Боруссии" со счетом 0:4, а "Реал" на выезде одолел "Интер" (0:2).

У "Шахтера" 4 очка и он занимает в турнирной таблице третье место. 7 пунктов имеет испанский "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидирует в группе B "Боруссия", которая набрала 8 очков.

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