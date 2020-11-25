Во время перемирия погибли 4 украинских военных, - Хомчак

25 ноября, 2020, 13:50

За время перемирия в Вооруженных силах Украины - четверо погибших и 14 раненых

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает АрмияInform .

Он напомнил, что продолжается 122 день от начала "всеобъемлющего перемирия". По словам Хомчака, перемирие сегодня придерживается, но война продолжается.

О гибели военного 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Хомчак проинформировал:

"По вчерашнем дне был обстрел, мы его квалифицировали как снайперский, идет расследование. Раненый военнослужащий 72-й бригады, который, к сожалению, в больнице скончался. Это четвертый случай гибели за 122 сутки и имеем 14 человек раненых. Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако, если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014-2015 годы) это, конечно, мало ", - сказал Хомчак.

По данным ресурса "Новинарня", с 1 августа после объявления перемирия ВСУ имеет 9 потерь.