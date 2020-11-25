Во время перемирия погибли 4 украинских военных, - Хомчак
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает АрмияInform .
Он напомнил, что продолжается 122 день от начала "всеобъемлющего перемирия". По словам Хомчака, перемирие сегодня придерживается, но война продолжается.
О гибели военного 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Хомчак проинформировал:
"По вчерашнем дне был обстрел, мы его квалифицировали как снайперский, идет расследование. Раненый военнослужащий 72-й бригады, который, к сожалению, в больнице скончался. Это четвертый случай гибели за 122 сутки и имеем 14 человек раненых. Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако, если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014-2015 годы) это, конечно, мало ", - сказал Хомчак.
По данным ресурса "Новинарня", с 1 августа после объявления перемирия ВСУ имеет 9 потерь.
- 24 ноября украинский военный, раненый снайпером под Авдеевкой в этот же день, умер в больнице .
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