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Espreso.tvОперація об'єднаних силТяжелораненый снайпером под Авдеевкой украинский военный умер, - штаб

Тяжелораненый снайпером под Авдеевкой украинский военный умер, - штаб

24 ноября украинский военный, раненный снайпером под Авдеевкой в этот же день, умер в больнице

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что снайпер врага работал по украинским позициям в районе Авдеевки.

"В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника  доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось ", - говорится в сообщении.

  • Напомним, ранее в штабе сообщили о ранении снайпером российско-оккупационных войск украинского воина.

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