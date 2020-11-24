В зоне ООС снайпер оккупантов ранил украинского военного

24 ноября, 2020, 16:28

Оккупанты нарушили перемирие в зоне Операции объединенных сил, в результате снайперского огня ранен украинский военный

Об этом сообщила пресс-служба 72 ОМБр в Facebook.

"Около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Военному оказали первую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние его здоровья тяжелое.

"Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого", - добавили военные.