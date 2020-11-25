Вечный гений: как звезды спорта отреагировали на смерть Марадоны

25 ноября, 2020, 23:00

Сегодня, 25 ноября, в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона

Новость о смерти Диего Марадоны всколыхнула мир. Еспресо.TV собрали для вас реакцию звезд мирового спорта в соцсетях.

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"Даже если бы я играл миллион лет, я никогда не приблизился бы к Диего Марадоне. Не то чтоб я хотел бы, все равно. Он лучший из всех когда-либо существовавших", - написал в instagram Лионель Месси.

"Какие грустные новости. Я потерял большого друга, а мир - легенду. Еще можно много чего сказать, но пока, пусть Бог даст силы членам семьи. Однажды, я надеюсь, мы сможем вместе играть в мяч на небе" , - написал знаменитый бразильский футболист Пеле в twitter.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo eo mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA - Pelé (@Pele) November 25, 2020

"Довольно просто - игрок, как никакой другой. Покойся в мире Диего Марадона", - написал легендарный английский форвард Майкл Оуэн.

Quite simply - a player like no other.

Rest In Peace Diego Maradona. pic.twitter.com/J5QM6Qm7e5 - michael owen (@themichaelowen) November 25, 2020

"Покойся с миром, Диего Армандо Марадона! Человек - благодаря которому я полюбил футбол", - написал экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба.

Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020

"Футбольная ассоциация Аргентины выражает скорбь из-за смерти нашей легенды Диего Армандо Марадоны. Вы всегда будете в наших сердцах", - говорится в сообщении ФАА.

"Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших за всю историю. Непревзойденный фокусник. Он уходит слишком рано, но оставляет наследство без ограничений и пустоту, которая никогда не будет заполнена. Покойтесь с миром. Вас никогда не забудут ", - написал Роналду в twitter.

"Мир ждет наших слов, но нет слов, чтобы описать боль, которую мы переживаем. Сейчас время скорбеть", - говорится в официальном заявлении "Наполи".

"Мы можем рассмотреть идею переименования стадиона на "Сан Паоло-Диего Армандо Марадона", - сказал президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис.

"Я глубоко опечален, услышав о смерти Диего Марадоны, одной из крупнейших и самых известных фигур мирового футбола. Он достиг величия как замечательный игрок с собственной гениальностью и харизмой", - говорится в заявлении президента УЕФА Александра Чеферин.

25 ноября стало известно, что в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона .