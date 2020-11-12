Марадону выписали из больницы после операции на головном мозге
12 ноября, 2020, 11:33
Легендарного аргентинского футболиста и тренера выписали из больницы после операции на головном мозге
Об этом сообщает Goal.com.
На прошлой неделе 60-летний Марадона был госпитализирован, у него была обнаружена субдуральная гематома.
Выписка аргентинца была отложена из-за синдрома абстиненции, который мог быть вызван проблемами с алкоголем.
Однако накануне врачи разрешили Марадоне вернуться домой, он остается под амбулаторным наблюдением.
- 4 ноября стало известно, что госпитализированный в Аргентине Диего Марадона перенес операцию на головном мозге.
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