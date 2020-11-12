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Espreso.tvСпортМарадону выписали из больницы после операции на головном мозге

Марадону выписали из больницы после операции на головном мозге


фото: Getty Images
Легендарного аргентинского футболиста и тренера выписали из больницы после операции на головном мозге

Об этом сообщает Goal.com.

На прошлой неделе 60-летний Марадона был госпитализирован, у него была обнаружена субдуральная гематома.

Выписка аргентинца была отложена из-за синдрома абстиненции, который мог быть вызван проблемами с алкоголем.

Однако накануне врачи разрешили Марадоне вернуться домой, он остается под амбулаторным наблюдением.

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