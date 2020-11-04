Легендарный футболист Марадона перенес операцию на головном мозге

4 ноября, 2020, 11:39

Госпитализированный в Аргентине футболист и тренер Диего Марадона перенес операцию на головном мозге

Об этом сообщает TNT Sport в twitter.

60-летний аргентинец был госпитализирован накануне, у него диагностировали кровоизлияние в мозг, после чего назначили срочную операцию. Леопольдо Луци, личный врач Диего Марадоны, сообщил, что операция прошла успешно.

"Операция длилась примерно 1 ч. 20 мин. Гематома была успешно убрана. Диего хорошо перенес операцию. Он не спит и чувствует себя очень хорошо", - сказал Луци.

Последний раз Марадона появлялся на публике 30 октября на игре "Химнасия и Эсгрима" в 1-м туре чемпионата Аргентины с "Патронато". Перед матчем Марадоне вручили памятную доску в честь 60-летия, но тренер не остался наблюдать за игрой своей команды, сославшись на плохое самочувствие.

За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем. В частности, он был госпитализирован в январе 2019 года с внутренним кровотечением в желудке.

¡¡VAMOS, DIEGO !!



Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, confirmó que la operación salió bien pic.twitter.com/ddTw9xiO9v - TNT Sports LA (en) (@TNTSportsLA) November 4, 2020

Напомним, 3 ноября стало известно, что аргентинского футболиста и тренера Диего Марадону госпитализировали на родине.

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