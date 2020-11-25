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Espreso.tvСпортРоналду повторил фантастическое достижение Месси в Лиге чемпионов

Роналду повторил фантастическое достижение Месси в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 70-й мяч в домашних матчах Лиги чемпионов

Об этом сообщает isport.ua.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов Криштиану Роналду забил гол в ворота венгерского "Ференцвароша" (2:1). Этот гол для 35-летнего португальца является 70-м в домашних матчах его команды в ЛЧ. Форвард сравнялся с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси - это рекордный показатель в истории турнира.

Роналду остается лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов - 132 гола. На второй строчке идет Месси, в активе которого 118 забитых мячей.

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