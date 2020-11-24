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Espreso.tvСпортПренебрежительно отмахнулся: игрок команды Реброва рассказал, как просил у Роналду футболку

Пренебрежительно отмахнулся: игрок команды Реброва рассказал, как просил у Роналду футболку


фото: Getty Images
Защитник венгерского "Ференцвароша" Марсель Хайстер рассказал, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался обменяться с ним футболками после матча Лиги чемпионов

Об этом сообщает Goal.

"Ювентус" и "Ференцварош" встречались в 3-м туре Лиги чемпионов, итальянцы победили венгров со счетом 4: 1. Роналду отдал результативную передачу, но отличиться забитым мячом не сумел. По словам Хайстера, португалец был рассержен.

"Мне показалось, что Роналду немного рассержен и выведен из себя. Он просто пренебрежительно отмахнулся, когда я попросил у него футболку. Возможно потому, что он не забил нам. Или, может, он разозлился из-за того, что я отобрал у него мяч, когда он пошел в обводку. Есть даже фотография, я выложил ее в инстаграм. Самый прекрасный опыт в моей жизни! " - сказал Марсель Хайстер.

Сегодня, 24 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" примет "Ференцварош" в Турине. Начало встречи в 22:00.

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