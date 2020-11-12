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Espreso.tvСпортРоналду и Месси возглавили позорный футбольный рейтинг

Роналду и Месси возглавили позорный футбольный рейтинг


фото: Getty Images
Криштиану Роналду и Лионель Месси являются футболистами, которые в 21 веке не реализовали наибольше пенальти

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt.

Месси и Роналду не реализовали по 27 одиннадцатиметровых ударов, однако процент удачных пенальти у португальца лучше, поэтому он занял второе место, а аргентинец первое.

Третье место в антирейтинге у легендарного форварда итальянской "Ромы" Франческо Тотти. Нападающий не забил 19 пенальти в 21 веке.

В топ-10 также попали Златан Ибрагимович, Антонио Ди Натале, Эдинсон Кавани, Уэйн Руни, Роналдиньо, Фрэнк Лэмпард и Серхио Агуэро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный Transfermarkt (@transfermarkt_official)

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