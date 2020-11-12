Роналду и Месси возглавили позорный футбольный рейтинг
12 ноября, 2020, 19:08
Криштиану Роналду и Лионель Месси являются футболистами, которые в 21 веке не реализовали наибольше пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt.
Месси и Роналду не реализовали по 27 одиннадцатиметровых ударов, однако процент удачных пенальти у португальца лучше, поэтому он занял второе место, а аргентинец первое.
Третье место в антирейтинге у легендарного форварда итальянской "Ромы" Франческо Тотти. Нападающий не забил 19 пенальти в 21 веке.
В топ-10 также попали Златан Ибрагимович, Антонио Ди Натале, Эдинсон Кавани, Уэйн Руни, Роналдиньо, Фрэнк Лэмпард и Серхио Агуэро.
- 12 ноября Криштиану Роналду забил за сборную Португалии в товарищеском матче с Андоррой и поднялся на четвертую строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории футбола.
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