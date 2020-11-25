Помпео заявил о начале передачи власти будущей администрации Байдену

25 ноября, 2020, 08:20

Госдепартамент США начал передачу полномочий команде следующего президента Джозефа Байдена

Об этом заявил госсекретарь Майкл уме в эфире Fox News , передает Укринформ .

"Сегодня мы начали процесс, учитывая решение GSA (Управление служб общего назначения), и сделаем все, что требуется в соответствии с законом", - отметил он.

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Помпео добавил, что еще не встречался с Тони Блинкеном, который должен возглавить Госдеп при Байден.

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