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Espreso.tvОбществоПомпео заявил о начале передачи власти будущей администрации Байдену

Помпео заявил о начале передачи власти будущей администрации Байдену

Госдепартамент США начал передачу полномочий команде следующего президента Джозефа Байдена

Об этом заявил госсекретарь Майкл уме в эфире Fox News , передает Укринформ .

"Сегодня мы начали процесс, учитывая решение GSA (Управление служб общего назначения), и сделаем все, что требуется в соответствии с законом", - отметил он.

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Помпео добавил, что еще не встречался с Тони Блинкеном, который должен возглавить Госдеп при Байден.

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