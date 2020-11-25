Помпео заявил о начале передачи власти будущей администрации Байдену
25 ноября, 2020, 08:20
Госдепартамент США начал передачу полномочий команде следующего президента Джозефа Байдена
Об этом заявил госсекретарь Майкл уме в эфире Fox News , передает Укринформ .
"Сегодня мы начали процесс, учитывая решение GSA (Управление служб общего назначения), и сделаем все, что требуется в соответствии с законом", - отметил он.
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Помпео добавил, что еще не встречался с Тони Блинкеном, который должен возглавить Госдеп при Байден.
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