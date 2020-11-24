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Espreso.tvМирВыборы в США: Трамп поручил начать процесс передачи власти Байдену

Выборы в США: Трамп поручил начать процесс передачи власти Байдену


фото: reuters
Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 ноября, дал распоряжение главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи "делать, что необходимо" для передачи власти Джо Байдену

Об этом он сообщил в Twitter.

"В интересах нашей страны я рекомендую Эмили (Эмили Мерфи, главе Управления служб общего назначения, - ред.) и ее команде делать все, что необходимо, с начальными протоколами, и я сказал моей команде осуществить то же", - написал Трамп.

Таким образом он фактически признал необходимость передачи власти своему конкуренту, который получил существенное преимущество на президентских выборах. В то же время Трамп заявил, что в дальнейшем будет бороться в судах за то, чтобы пересмотреть результаты голосования.

"Наше дело продвигается, мы будем продолжать борьбу, я уверен, победим!" - отметил Трамп.

 

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