Выборы в США: Трамп поручил начать процесс передачи власти Байдену

Об этом он сообщил в Twitter.

"В интересах нашей страны я рекомендую Эмили (Эмили Мерфи, главе Управления служб общего назначения, - ред.) и ее команде делать все, что необходимо, с начальными протоколами, и я сказал моей команде осуществить то же", - написал Трамп.

Таким образом он фактически признал необходимость передачи власти своему конкуренту, который получил существенное преимущество на президентских выборах. В то же время Трамп заявил, что в дальнейшем будет бороться в судах за то, чтобы пересмотреть результаты голосования.

"Наше дело продвигается, мы будем продолжать борьбу, я уверен, победим!" - отметил Трамп.