Выборы в США: Трамп поручил начать процесс передачи власти Байдену
Об этом он сообщил в Twitter.
"В интересах нашей страны я рекомендую Эмили (Эмили Мерфи, главе Управления служб общего назначения, - ред.) и ее команде делать все, что необходимо, с начальными протоколами, и я сказал моей команде осуществить то же", - написал Трамп.
Таким образом он фактически признал необходимость передачи власти своему конкуренту, который получил существенное преимущество на президентских выборах. В то же время Трамп заявил, что в дальнейшем будет бороться в судах за то, чтобы пересмотреть результаты голосования.
"Наше дело продвигается, мы будем продолжать борьбу, я уверен, победим!" - отметил Трамп.
I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused - and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good ...
- Напомним, 20 ноября пересчет голосов на выборах президента США в штате Джорджия подтвердил победу демократа Джо Байдена.
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