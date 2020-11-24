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Espreso.tvМирПередача власти Байдену: Пентагон заявил о готовности начать реализацию процесса

Передача власти Байдену: Пентагон заявил о готовности начать реализацию процесса


фото: reuters
Минобороны США заявило, что готово в соответствии с соглашением между Белым домом и командой Джо Байдена, который объявил себя победителем на президентских выборах, а также законом о президентском переходном периоде начать сотрудничество по передаче власти

Об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Мы немедленно начнем реализацию нашего плана по оказанию поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и меморандумом о договоренности между Белым домом и командой Байдена - Харрис", - говорится в сообщении.

Накануне Управление по общим вопросам администрации США признало Байдена победителем выборов.

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