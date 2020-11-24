Передача власти Байдену: Пентагон заявил о готовности начать реализацию процесса

Об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Мы немедленно начнем реализацию нашего плана по оказанию поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и меморандумом о договоренности между Белым домом и командой Байдена - Харрис", - говорится в сообщении.

Накануне Управление по общим вопросам администрации США признало Байдена победителем выборов.

Напомним, что Трамп распорядился начать передачу власти.

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