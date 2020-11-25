 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа выборах мэра Николаева победил Сенкевич

На выборах мэра Николаева победил Сенкевич


фото: mkrada
Действующий мэр Николаева Александр Сенкевич переизбрался мэром

Копию протокола ТИК опубликовал в Facebook депутат Николаевского городского совета Федор Панченко.

Городская избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов мэра Николаева. Официально главой города переизбрался действующий городской голова Александр Сенкевич.

За него проголосовали Сенкевича - 16049 тыс. избирателей.

В свою очередь за его оппонента Владислава Чайку проголосовали 9806 тыс. избирателей.

В этот раз я дождался официальных результатов. Выборы окончены, Николаев сделал свой выбор! Огромное спасибо всем за поддержку! Александр Сенкевич, поздравляю! Дай Бог сил вынести эту ношу.

Опубликовано Feodor Panchenko Среда, 25 ноября 2020 г.
  • Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020, прошел второй тур выборов городских голов 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Речь идет о Львове, Полтаве, Днепре, Николаеве, Ровно, Черкассах, Ужгороде, Славянске, Бердянске, Дрогобыче и Никополе.
  • В Николаеве возглавить город претендовали николаевский мэр с 5-летним "стажем" Александр Сенкевич и Владислав Чайка (ОПЗЖ).
  • Так, в городе Николаеве зафиксировали низкую явку избирателей .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать