На выборах мэра Николаева победил Сенкевич
Копию протокола ТИК опубликовал в Facebook депутат Николаевского городского совета Федор Панченко.
Городская избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов мэра Николаева. Официально главой города переизбрался действующий городской голова Александр Сенкевич.
За него проголосовали Сенкевича - 16049 тыс. избирателей.
В свою очередь за его оппонента Владислава Чайку проголосовали 9806 тыс. избирателей.
В этот раз я дождался официальных результатов. Выборы окончены, Николаев сделал свой выбор! Огромное спасибо всем за поддержку! Александр Сенкевич, поздравляю! Дай Бог сил вынести эту ношу.Опубликовано Feodor Panchenko Среда, 25 ноября 2020 г.
- Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020, прошел второй тур выборов городских голов 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Речь идет о Львове, Полтаве, Днепре, Николаеве, Ровно, Черкассах, Ужгороде, Славянске, Бердянске, Дрогобыче и Никополе.
- В Николаеве возглавить город претендовали николаевский мэр с 5-летним "стажем" Александр Сенкевич и Владислав Чайка (ОПЗЖ).
- Так, в городе Николаеве зафиксировали низкую явку избирателей .
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