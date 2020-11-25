На выборах мэра Николаева победил Сенкевич

25 ноября, 2020, 14:41

Действующий мэр Николаева Александр Сенкевич переизбрался мэром

Копию протокола ТИК опубликовал в Facebook депутат Николаевского городского совета Федор Панченко.

Городская избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов мэра Николаева. Официально главой города переизбрался действующий городской голова Александр Сенкевич.

За него проголосовали Сенкевича - 16049 тыс. избирателей.

В свою очередь за его оппонента Владислава Чайку проголосовали 9806 тыс. избирателей.

В этот раз я дождался официальных результатов. Выборы окончены, Николаев сделал свой выбор! Огромное спасибо всем за поддержку! Александр Сенкевич, поздравляю! Дай Бог сил вынести эту ношу. Опубликовано Feodor Panchenko Среда, 25 ноября 2020 г.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020, прошел второй тур выборов городских голов 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Речь идет о Львове, Полтаве, Днепре, Николаеве, Ровно, Черкассах, Ужгороде, Славянске, Бердянске, Дрогобыче и Никополе.

В Николаеве возглавить город претендовали николаевский мэр с 5-летним "стажем" Александр Сенкевич и Владислав Чайка (ОПЗЖ).

Так, в городе Николаеве зафиксировали низкую явку избирателей .

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