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Espreso.tvОбществоСегодня выберут мэров Львова, Полтавы, Днепра, Николаева, Ровно, Черкасс, Ужгорода, Славянска, Бердянска, Дрогобыча и Никополя

Сегодня выберут мэров Львова, Полтавы, Днепра, Николаева, Ровно, Черкасс, Ужгорода, Славянска, Бердянска, Дрогобыча и Никополя

На воскресенье, 22 ноября 2020 года, назначено проведение второго тура выборов городских глав 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Речь идет о Львове, Полтаве, Днепре, Николаеве, Ровно, Черкассах, Ужгороде, Славянске, Бердянске, Дрогобыче и Никополе

Участки для голосования будут работать с соблюдением карантинных требований с 08:00 до 20:00, рассказывает Еспресо.TV.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, каждый избиратель должен иметь при себе свою ручку, а паспорт следует показывать комиссии, а не давать в руки.

Без наличия правильно одетой защитной маски на лице - на избирательные участки не будут пускать.

В большинстве из названных городов сегодняшнее голосование является кульминацией длительного политического противостояния с участием действующих мэров, а потому может быть весьма драматичным.

Горожане будут выбирать:

во Львове - между народным депутатом Украины от "Европейской Солидарности" Олегом Синюткой и действующим мэром Андреем Садовым;

в Полтаве - между Александром Мамаем из партии "За будущее" и Сергеем Иващенко из "Слуги народа";

в Днепре - между Борисом Филатовым, который руководит городом с 2014 года, и предпринимателем Загидом Красновым;

в Николаеве - между николаевским мэром с 5-летним "стажем" Александром Сенкевичем и Владиславом Чайкой (ОПЗЖ)

в Ровно - между кандидатом от партии "Европейская солидарность", президентом Ровенской духовной семинарии и академии христиан веры евангельской Александром Третьяком и общественным деятелем Виктором Шакирзяном;

в Черкассах - между действующим мэром Анатолием Бондаренко (в прошлом - член "Батькивщины", которым, по его собственным словам на президентских выборах помогал областному штабу Зеленского, а сейчас идет от партии "За будущее") и выдвиженцем "Голоса" Виктором Евпаком;

в Ужгороде - между многолетним ужгородским мэром Богданом Андриивым и кандидатом от партии "Слуга народа" Виктор Щадеем;

в Славянске - между Павлом Придворовым с "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука-Фирташа и действующим мэром Вадимом Ляхом от "Оппозиционного блока" Ахметова;

в Бердянске - между Александром Свидло (ОПЗЖ) и Валерием Барановым ( "За будущее")

в Дрогобыче - между действующим главой города Тарасом Кучмой и бизнесменом Андреем Веселым;

в Никополе - между Александром Саюком ( "За будущее") и Русланом Олийныком ( "Слуга народа").

  • Первый тур, напомним, прошел по всей Украине в воскресенье, 25 октября.

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