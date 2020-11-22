Сегодня выберут мэров Львова, Полтавы, Днепра, Николаева, Ровно, Черкасс, Ужгорода, Славянска, Бердянска, Дрогобыча и Никополя
Участки для голосования будут работать с соблюдением карантинных требований с 08:00 до 20:00, рассказывает Еспресо.TV.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, каждый избиратель должен иметь при себе свою ручку, а паспорт следует показывать комиссии, а не давать в руки.
Без наличия правильно одетой защитной маски на лице - на избирательные участки не будут пускать.
В большинстве из названных городов сегодняшнее голосование является кульминацией длительного политического противостояния с участием действующих мэров, а потому может быть весьма драматичным.
Горожане будут выбирать:
во Львове - между народным депутатом Украины от "Европейской Солидарности" Олегом Синюткой и действующим мэром Андреем Садовым;
в Полтаве - между Александром Мамаем из партии "За будущее" и Сергеем Иващенко из "Слуги народа";
в Днепре - между Борисом Филатовым, который руководит городом с 2014 года, и предпринимателем Загидом Красновым;
в Николаеве - между николаевским мэром с 5-летним "стажем" Александром Сенкевичем и Владиславом Чайкой (ОПЗЖ)
в Ровно - между кандидатом от партии "Европейская солидарность", президентом Ровенской духовной семинарии и академии христиан веры евангельской Александром Третьяком и общественным деятелем Виктором Шакирзяном;
в Черкассах - между действующим мэром Анатолием Бондаренко (в прошлом - член "Батькивщины", которым, по его собственным словам на президентских выборах помогал областному штабу Зеленского, а сейчас идет от партии "За будущее") и выдвиженцем "Голоса" Виктором Евпаком;
в Ужгороде - между многолетним ужгородским мэром Богданом Андриивым и кандидатом от партии "Слуга народа" Виктор Щадеем;
в Славянске - между Павлом Придворовым с "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука-Фирташа и действующим мэром Вадимом Ляхом от "Оппозиционного блока" Ахметова;
в Бердянске - между Александром Свидло (ОПЗЖ) и Валерием Барановым ( "За будущее")
в Дрогобыче - между действующим главой города Тарасом Кучмой и бизнесменом Андреем Веселым;
в Никополе - между Александром Саюком ( "За будущее") и Русланом Олийныком ( "Слуга народа").
- Первый тур, напомним, прошел по всей Украине в воскресенье, 25 октября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-