В Николаеве наблюдают рекордно низкую явку

22 ноября, 2020, 13:17

По состоянию на 12:30 в городе Николаеве фиксируется крайне низкая явка избирателей - 9,2%

Об этом сообщают в штабе кандидата Александра Сенкевича, передает Еспресо.TV .

По данным местного портала Преступности.нет , информация соответствует действительности.

К примеру, по состоянию на 13:00 на избирательном участке №480848 проголосовало только 289 человек из 2 тыс. избирателей.

Поэтому представители разных политических сил призывают жителей Николаева непременно прийти и проголосовать, соблюдая при этом все карантинные требования.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020 года, проводится второй тур выборов городских глав 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Речь идет о Львове, Полтаве, Днепре, Николаеве, Ровно, Черкассах, Ужгороде, Славянске, Бердянске, Дрогобыче и Никополе.

В Николаеве возглавить город претендуют николаевский мэр с 5-летним "стажем" Александр Сенкевич и Владислав Чайка (ОПЗЖ).

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