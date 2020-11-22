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Espreso.tvОбществоВ Николаеве наблюдают рекордно низкую явку

В Николаеве наблюдают рекордно низкую явку

По состоянию на 12:30 в городе Николаеве фиксируется крайне низкая явка избирателей - 9,2%

Об этом сообщают в штабе кандидата Александра Сенкевича, передает Еспресо.TV .

По данным местного портала Преступности.нет , информация соответствует действительности.

К примеру, по состоянию на 13:00 на избирательном участке №480848 проголосовало только 289 человек из 2 тыс. избирателей.

Поэтому представители разных политических сил призывают жителей Николаева непременно прийти и проголосовать, соблюдая при этом все карантинные требования.

  • Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020 года, проводится второй тур выборов городских глав 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Речь идет о Львове, Полтаве, Днепре, Николаеве, Ровно, Черкассах, Ужгороде, Славянске, Бердянске, Дрогобыче и Никополе.
  • В Николаеве возглавить город претендуют николаевский мэр с 5-летним "стажем" Александр Сенкевич и Владислав Чайка (ОПЗЖ).

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