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Espreso.tvСпортКлуб УПЛ представил новую игровую футболку

Клуб УПЛ представил новую игровую футболку

Футбольный клуб "Александрия" представил новую игровую футболку

Об этом сообщает официальный сайт "Александрии".

В новой футболке "Александрия" будет играть весь текущий сезон. Дизайн выполнен в традиционных желтых цветах клуба. Стоимость составляет 1 499 грн.

"Новая игровая футболка выполнена в желтом фирменном цвете клуба. На футболке размещены логотипы спонсоров клуба и шеврон Favbet Лига. Рельефная ткань, контрастные рукава и воротник делают ее довольно нестандартной, а игроки выглядят спортивно и стильно одновременно", - говорится в сообщении клуба.

В турнирной таблице УПЛ "Александрия" занимает шестое место и отстает от зоны еврокубков на одно очко.

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