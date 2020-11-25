Клуб УПЛ представил новую игровую футболку
Об этом сообщает официальный сайт "Александрии".
В новой футболке "Александрия" будет играть весь текущий сезон. Дизайн выполнен в традиционных желтых цветах клуба. Стоимость составляет 1 499 грн.
"Новая игровая футболка выполнена в желтом фирменном цвете клуба. На футболке размещены логотипы спонсоров клуба и шеврон Favbet Лига. Рельефная ткань, контрастные рукава и воротник делают ее довольно нестандартной, а игроки выглядят спортивно и стильно одновременно", - говорится в сообщении клуба.
В турнирной таблице УПЛ "Александрия" занимает шестое место и отстает от зоны еврокубков на одно очко.
- Напомним, 21 ноября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в гостях "Ингулец" .
- Также в субботу "Шахтер" на своем поле не смог переиграть "Александрию".
- 22 ноября "Ворскла" в Полтаве победила "Колос" и закрепилась на 3-й позиции в УПЛ.
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