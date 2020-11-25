Клуб УПЛ представил новую игровую футболку

25 ноября, 2020, 17:28

Футбольный клуб "Александрия" представил новую игровую футболку

Об этом сообщает официальный сайт "Александрии".

В новой футболке "Александрия" будет играть весь текущий сезон. Дизайн выполнен в традиционных желтых цветах клуба. Стоимость составляет 1 499 грн.

"Новая игровая футболка выполнена в желтом фирменном цвете клуба. На футболке размещены логотипы спонсоров клуба и шеврон Favbet Лига. Рельефная ткань, контрастные рукава и воротник делают ее довольно нестандартной, а игроки выглядят спортивно и стильно одновременно", - говорится в сообщении клуба.

В турнирной таблице УПЛ "Александрия" занимает шестое место и отстает от зоны еврокубков на одно очко.

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