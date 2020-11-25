Как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после 4-го тура Лиги чемпионов
25 ноября, 2020, 00:09
После 4-го тура Лиги чемпионов киевское "Динамо" делит третью-четвертую строчку группы G с венгерским "Ференцварошем"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В 4-м туре "Ювентус" дома победил "Ференцварош" со счетом 2:1 и гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. В параллельном матче "Барселона" разгромила "Динамо" (4:0) в Киеве и также вышла в плей-офф.
После 4-х матчей "Барселона" занимает первую строчку в турнирной таблице группы G, в активе испанцев 12 очков, которые гарантируют им место в 1/8 финала ЛЧ. Следом 9 баллами идет туринский "Ювентус". Третье-четвертое место делят "Ференцварош" Сергея Реброва и киевское "Динамо" у команд по 1 пункту.
- 24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" дома проиграло испанской "Барселоне" со счетом 0: 4 .
- В другом матче 4-го тура лондонский "Челси" победил французский "Ренн" со счетом 1: 2 .
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