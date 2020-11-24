"Челси" на последних минутах забил "Ренну" и стал первым участником 1/8 финала ЛЧ

24 ноября, 2020, 21:49

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил французский "Ренн" со счетом 1: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 22-й минуте Каллум Хадсон-Одой открыл счет в матче после передачи Мейсона Маунта. Преимущество "Челси" продержалось до 85-й минуты, когда форвард "Ренн" Сэру Гирасси переправил мяч в сетку ворот после подачи углового удара.

Победный гол на 91-й минуте забил форвард "Челси" Оливье Жиру.

После 4-х матчей в "Челси" 11 очков - команда занимает первое место в группе E и уже обеспечила себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ренн" находится на последнем месте с 1 баллом. Вторая - "Севилья", в активе которой 11 пунктов. На третьей позиции расположился российский "Краснодар".

Лига чемпионов

4-й тур

24 ноября

Группа E

"Ренн" (Франция) - "Челси" (Англия) 1: 2

Голы: Гирасси, 85 - Хадсон-Одой, 22 Жиру, 90 + 1

4 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1: 2.