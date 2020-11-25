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Espreso.tvОбществоБалух реабилитируется и готовится к очередной операции, - Сенцов

Балух реабилитируется и готовится к очередной операции, - Сенцов

Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого избили в сентябре, готовится к очередной операции

Об этом сообщил украинский режиссер Олег Сенцов в Facebook.

"Сегодня пообщался с Володей Балухом. У него все хорошо, реабилитируется. Проходит 6 км в день на пешем тренажере, а на вело - все 20. Играет в шахматы", - отметил Сенцов.

Он также отметил, что Балух готовится к очередной операции.

Сегодня пообщался с Володей Балухом. У него все хорошо, реабилитируется. Проходит 6 км в день на пешем тренажере ...

Опубликовано Oleg Sentsov Среда, 25 ноября 2020 г.

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