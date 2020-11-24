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Espreso.tvОбществоТихановскую включили в список ста самых влиятельных женщин мира

Тихановскую включили в список ста самых влиятельных женщин мира

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская стала одной из ста самых влиятельных женщин мира по версии ВВС

Светлана Тихановскую включили в рейтинг 100 самых влиятельных женщин по версии ВВС.

"Светлана Тихановская - бывшая кандидат в президенты Беларуси, где она возглавляла национально-демократическое движение. В августе 2020 года президент Александр Лукашенко объявил о своей убедительной победе на выборах. Это привело к протестам по всей стране на фоне распространенных заявлений о фальсификации выборов, - говорится в сообщении.

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Напомним, Светлана Тихановская стала де-факто единым кандидатом от объединенной оппозиции на выборах президента Беларуси в августе 2020 года. Ее мужа и многих других кандидатов в президенты арестовали или не допустили к выборам. По параллельным подсчетам оппозиции она набрала более 70% голосов.

Европа, США, Канада и Украина не признала выборы в Беларуси и не считает Александра Лукашенко легитимным президентом страны.

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