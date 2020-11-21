Белорусской революцией управляют с помощью горизонтальных сетей, а Тихановська де-факто является главным дипломатом, - Светлана Алексиевич

21 ноября, 2020, 09:50

В антипрезидентских протестов, которые охватили Беларусь, нет единого руководящего центра

Об этом писательница Светлана Алексиевич рассказала белорусской редакции Радио Свобода , передает Еспресо.TV .

"Эти структуры дополняют друг друга. И они вписываются в сетевой контекст нашей современной жизни. Когда невозможно понять, кто является руководителем. Существует сеть. Власть не может понять, кто возглавляет акции протеста, кто восстал, кто" кукловод "." Кукловодов" нет, все децентрализовано. Это связано не только с новыми технологиями, но и с тем, что нам надоело авторитарное правление, авторитарные правители. Люди инстинктивно ищут другой путь", - объяснила писательница.

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Что касается Светланы Тихоновской, которая по мнению оппозиции, 9 августа выиграла у Александра Лукашенко президентские выборы, то, как отметила Алексиевич, "она решает наши международные проблемы".

"Мне кажется, что она делает это очень хорошо. На наших глазах вырос политик международного класса. Она ведет переговоры на высоком уровне и подбирает к команде очень интересных людей, таких как Франак Вячорка", - отметила Светлана Алексиевич.

Напомним, сейчас Алексиевич находится в Германии.

По ее мнению, белорусская революция должна и впредь оставаться исключительно мирной .

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