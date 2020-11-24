Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола назвал лучшие черты Зинченко

24 ноября, 2020, 19:41

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что украинец Александр Зинченко является разумным и открытым парнем

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Манчестер Сити".

По словам Гвардиолы, Зинченко является веселым и имеет невероятное сердце.

"Вообще, Зинченко - 10-й номер, но в "Манчестер Сити" играет слева в защите. Именно поэтому он приложил неимоверные усилия для этого. Он обладает невероятными характеристиками. Это умный и открытый парень. Зинченко - веселый и имеет невероятное сердце", - сказал Хосеп Гвардиола.

У Александра Зинченко контракт с англичанами до лета 2024 года, а его ориентирована трансферная стоимость составляет 24 млн евро. В нынешнем сезоне украинец из-за травмы сыграл всего 3 матча.

В прошлом сезоне 23-летний Зинченко провел 25 матчей и забил 1 мяч.

25 сентября стало известно, что Александр Зинченко может перейти в испанскую "Барселону" .

1 октября главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Александр Зинченко останется в английском клубе .

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