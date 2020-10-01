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Espreso.tvСпортГвардиола сделал важное заявление о будущем Зинченко в "Манчестер Сити"

Гвардиола сделал важное заявление о будущем Зинченко в "Манчестер Сити"


фото: Getty Images
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что украинский футболист Александр Зинченко останется в английском клубе

Об этом сообщает Manchester Evening News.

По словам Гвардиолы, на старте сезона Зинченко не играл из-за травмы, после которой он будет восстанавливаться две-три недели.

"Вчера или позавчера он снова получил травму. Он только восстановился, как снова травмировался и выбыл на две-три недели", - сказал Гвардиола.

На вопрос, останется ли украинец в команде, он ответил утвердительно.

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