Гвардиола сделал важное заявление о будущем Зинченко в "Манчестер Сити"

1 октября, 2020, 08:49

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что украинский футболист Александр Зинченко останется в английском клубе

Об этом сообщает Manchester Evening News.

По словам Гвардиолы, на старте сезона Зинченко не играл из-за травмы, после которой он будет восстанавливаться две-три недели.

"Вчера или позавчера он снова получил травму. Он только восстановился, как снова травмировался и выбыл на две-три недели", - сказал Гвардиола.

На вопрос, останется ли украинец в команде, он ответил утвердительно.

29 сентября сообщалось, что "Манчестер Сити" решил продать Александра Зинченко в нынешнее трансферное окно.

30 сентября стало известно, что Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией.

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