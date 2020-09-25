Зинченко близок к "Барселоне": испанцы начали переговоры с "Манчестер Сити"
25 сентября, 2020, 18:34
Украинский игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко близок к трансферу в испанскую "Барселону"
Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгар в twitter.
Представители "Барселоны" уже ведут переговоры с английским клубом о годовой аренде 23-летнего украинского.
В прошлом сезоне 23-летний Александр Зинченко провел 25 матчей и забил 1 мяч. Ориентировочная трансферная стоимость Украинский составляет 24 млн евро. Сейчас универсал восстанавливается после травмы.
Longari (@Glongari) September 25, 2020
- 10 сентября стало известно, что в футбольном симуляторе FIFA 21 Зинченко будет карточку рейтингу 80 .
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