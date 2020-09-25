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Espreso.tvСпортЗинченко близок к "Барселоне": испанцы начали переговоры с "Манчестер Сити"

Зинченко близок к "Барселоне": испанцы начали переговоры с "Манчестер Сити"


фото: Getty Images
Украинский игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко близок к трансферу в испанскую "Барселону"

Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгар в twitter.

Представители "Барселоны" уже ведут переговоры с английским клубом о годовой аренде 23-летнего украинского.

В прошлом сезоне 23-летний Александр Зинченко провел 25 матчей и забил 1 мяч. Ориентировочная трансферная стоимость Украинский составляет 24 млн евро. Сейчас универсал восстанавливается после травмы.

 

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