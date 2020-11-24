Результат матча в Киеве нам не поможет, - тренер "Боруссии" опасается "Шахтера" перед матчем ЛЧ
Об этом сообщает официальный twitter "Боруссии".
По словам Розе, у "Шахтера" хорошая команда и качественный состав.
"Мы понимаем, что результат матча в Киеве завтра нам не поможет. "Шахтер" будет играть по-другому. Они - хорошая команда, у них очень качественный состав. У каждой команды сейчас есть свои кадровые проблемы", - сказал тренер "Боруссии" Марко Розе.
После поражения 0: 6 донецкий "Шахтер" опустился на второе место в группе B, и делит ее с мадридским "Реалом", в обоих команд по 4 очка. Квартет возглавляет менхенгладбахская "Боруссия". "Интер" с 2 баллами идет последним.
В 4-м туре Лиги чемпионов "Интер" и "Реал" сыграют в Милане, а "Шахтер" поедет в Германию на матч против "Боруссии". Поединки состоятся 25 ноября.
@borussia_en) November 24, 202
- Напомним, 3 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0: 6 .
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что команда после разгромного поражения 0: 6 в Лиге чемпионов от менхенгладбахской "Боруссии" чувствует себя униженной .
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