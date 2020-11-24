Луческу напомнил, как он побеждал "Барселону" в Лиге чемпионов

24 ноября, 2020, 08:28

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу напомнил, что он уже побеждал "Барселону" в Лиге чемпионов, когда возглавлял "Шахтер" в 2004 году

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Мирчи Луческу, "Шахтеру" удалось одолеть в 2004 году каталонцев с Лионелем Месси, Андресом Иньестой и Хави в составе.

"Я вспоминаю 2004 год, когда Месси только начинал свою карьеру. "Шахтер", который я тогда возглавлял, играл в Лиге чемпионов с "Барселоной". Мы победили со счетом 2:0, при том что у "Барселоны" была выдающаяся команда с Хави и Иньестой в составе. Месси тогда дебютировал. Это дало очень большой толчок развитию футбола в Украине, потому что мы выиграли у такой команды. Это был первый шаг. "Динамо" долго отсутствовало в Лиге чемпионов. Я хочу, чтобы эта игра также дала толчок в развитии, прогрессе "Динамо", - сказал Луческу.

"Динамо" сегодня сыграет против "Барселоны" в Киеве, матч 4-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00.

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.

23 ноября стало известно, что форвард "Барселоны" Лионель Месси попал в заявку испанского клуба на матч Лиги чемпионов против "Динамо" в Киеве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb