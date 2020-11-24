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Espreso.tvСпортЛуческу напомнил, как он побеждал "Барселону" в Лиге чемпионов

Луческу напомнил, как он побеждал "Барселону" в Лиге чемпионов


фото: facebook.com/fcdynamoua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу напомнил, что он уже побеждал "Барселону" в Лиге чемпионов, когда возглавлял "Шахтер" в 2004 году

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Мирчи Луческу, "Шахтеру" удалось одолеть в 2004 году каталонцев с Лионелем Месси, Андресом Иньестой и Хави в составе.

"Я вспоминаю 2004 год, когда Месси только начинал свою карьеру. "Шахтер", который я тогда возглавлял, играл в Лиге чемпионов с "Барселоной". Мы победили со счетом 2:0, при том что у "Барселоны" была выдающаяся команда с Хави и Иньестой в составе. Месси тогда дебютировал. Это дало очень большой толчок развитию футбола в Украине, потому что мы выиграли у такой команды. Это был первый шаг. "Динамо" долго отсутствовало в Лиге чемпионов. Я хочу, чтобы эта игра также дала толчок в развитии, прогрессе "Динамо", - сказал Луческу.

"Динамо" сегодня сыграет против "Барселоны" в Киеве, матч 4-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00.

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