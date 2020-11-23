В Киеве эффективность карантина выходного дня смогут оценить до конца недели, - Госпотребслужба

Об этом " РБК-Украина " заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"По городу Киеву можно сказать, что бизнес и граждане отнеслись очень ответственное. На этой неделе зафиксировано менее 100 нарушений прекращения деятельности. Только 30 субъектов, можно сказать, что игнорируют правила безопасности для граждан. Можно сказать, что Киев выполняет карантин" - сказал Рубан.

Он добавил, что в среду-пятницу будет проводиться пересмотр показателей заболеваемости, после чего можно будет говорить об эффективности карантина.

"Динамика заболевания стремительно растет в связи с естественным ростом заболевания. Мы сможем оценить эффективность карантина выходного дня только в среду-пятницу. Если будет резкая динамика увеличения, то мера малоэффективна. Если будет стабилизация ситуации или незначительное увеличение, то можно говорить о неэффективности этих дней ", - отметил Рубан.

Напомним, 20 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина до 7 декабря должен подписать все технические документы в рамках механизма COVAX для получения вакцины от COVID-19.

В США запланировали старт вакцинации против коронавируса в стране с 11-12 декабря.

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