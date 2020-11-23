 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве эффективность карантина выходного дня смогут оценить до конца недели, - Госпотребслужба

В Киеве эффективность карантина выходного дня смогут оценить до конца недели, - Госпотребслужба

В Киеве эффективность карантина выходного дня смогут оценить в среду-пятницу

Об этом " РБК-Украина " заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"По городу Киеву можно сказать, что бизнес и граждане отнеслись очень ответственное. На этой неделе зафиксировано менее 100 нарушений прекращения деятельности. Только 30 субъектов, можно сказать, что игнорируют правила безопасности для граждан. Можно сказать, что Киев выполняет карантин" - сказал Рубан.

Он добавил, что в среду-пятницу будет проводиться пересмотр показателей заболеваемости, после чего можно будет говорить об эффективности карантина.

"Динамика заболевания стремительно растет в связи с естественным ростом заболевания. Мы сможем оценить эффективность карантина выходного дня только в среду-пятницу. Если будет резкая динамика увеличения, то мера малоэффективна. Если будет стабилизация ситуации или незначительное увеличение, то можно говорить о неэффективности этих дней ", - отметил Рубан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать