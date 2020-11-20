Украина подпишет документы для получения вакцины от COVID-19 до 7 декабря, первый транш составит более 1,2 млн доз, - Степанов

20 ноября, 2020, 13:07

Украина до 7 декабря должна подписать все технические документы в рамках механизма COVAX для получения вакцины от COVID-19

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"До 7 декабря мы должны подписать все технические документы и рассчитываем, что в первом полугодии 2021 года мы уже начнем получать соответствующие вакцины", - сказал Степанов.

Он отметил, что эти расчеты основываются на сообщениях компаний - участников инициативы COVAX.

Cтепанов также напомнил, что первый транш для Украины составит более 1,2 млн доз вакцины, которой хватит, чтобы вакцинировать 20% населения. В эту часть войдут работники медицинской системы и представители групп риска.

Напомним, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.

МЗ ведет переговоры с шестью мировыми компаниями по поставкам вакцины от коронавируса в Украину.

COVAX - глобальный механизм Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению доступности вакцин против COVID-19.

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