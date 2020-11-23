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Espreso.tvМирСША анонсировали старт вакцинации от COVID-19 на 11-12 декабря,

США анонсировали старт вакцинации от COVID-19 на 11-12 декабря,

В США запланировали старт вакцинации против коронавируса в стране с 11-12 декабря

Об этом сообщает CNN, передает УНИАН .

Это произойдет, если вакцина от Pfizer и BioNTech получит разрешение на использование.

"20 ноября компания Pfizer подала заявку на регистрацию своей вакцины в управление по продовольствию и медикаментам США для экстренного использования", - заявил руководитель американского правительственного центра по разработке вакцины против COVID-19 Монсеф СЛАУ.

На 10 декабря назначено заседание профильного комитета ведомства. Если он утвердит вакцину, то ее сразу начнут использовать.

"Наш план состоит в том, чтобы иметь возможность доставлять вакцины в места вакцинации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, что, возможно, на второй день после утверждения (начнется вакцинация - ред.) - 11 или 12 декабря", - сказал доктор СЛАУ.

Вакцину будут вводить приоритетным группам - медицинским работникам, пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями.

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