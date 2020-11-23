Стало известно, когда Ярмоленко вернется на футбольное поле

23 ноября, 2020, 17:46

Вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сможет вернуться на футбольное поле на раньше 5 декабря

Об этом сообщает Football.london.

Украинец продолжает находиться на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19, который он получил в расположении сборной Украины перед матчем Лиги наций с Германией.

Из-за заражения коронавирусм Ярмоленко пропустил матч "Вест Хэма" против "Шеффилда" (1:0) в АПЛ, а также не поможет команде в игре с "Астон Виллой" 30 ноября. 5 декабря лондонцы сыграют с "Манчестер Юнайтед".

Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" действует до лета 2022-го года. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 7,500000 млн евро.

В этом сезоне 31-летний Андрей Ярмоленко провел 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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