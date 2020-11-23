Стало известно, когда Ярмоленко вернется на футбольное поле
Об этом сообщает Football.london.
Украинец продолжает находиться на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19, который он получил в расположении сборной Украины перед матчем Лиги наций с Германией.
Из-за заражения коронавирусм Ярмоленко пропустил матч "Вест Хэма" против "Шеффилда" (1:0) в АПЛ, а также не поможет команде в игре с "Астон Виллой" 30 ноября. 5 декабря лондонцы сыграют с "Манчестер Юнайтед".
Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" действует до лета 2022-го года. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 7,500000 млн евро.
В этом сезоне 31-летний Андрей Ярмоленко провел 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
- 7 октября "Вест Хэм" отдал в аренду "Порту" Фелипе Андерсона, который был конкурентом Ярмоленко.
- 19 ноября сообщалось, что Ярмоленко в январе покинет "Вест Хэм" в статусе свободного агента.
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