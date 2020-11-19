Ярмоленко разорвет контракт с "Вест Хэмом" ради новой команды, - СМИ

19 ноября, 2020, 18:10

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в январе покинет свой клуб в статусе свободного агента

Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, Ярмоленко разорвет контракт с "Вест Хэмом" и на правах свободного агента присоединится к турецкому "Фенербахче".

Стороны договорились об отсутствии финансовых претензий друг к другу. Лондонцы готовы бесплатно отпустить украинца, чтобы не выплачивать ему зарплату еще в течение полутора лет.

Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" действует до лета 2022-го года. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 7,5 млн евро.

В этом сезоне 31-летний Андрей Ярмоленко провел 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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