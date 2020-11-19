Ярмоленко разорвет контракт с "Вест Хэмом" ради новой команды, - СМИ
Об этом сообщает Fotomac.
По информации источника, Ярмоленко разорвет контракт с "Вест Хэмом" и на правах свободного агента присоединится к турецкому "Фенербахче".
Стороны договорились об отсутствии финансовых претензий друг к другу. Лондонцы готовы бесплатно отпустить украинца, чтобы не выплачивать ему зарплату еще в течение полутора лет.
Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" действует до лета 2022-го года. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 7,5 млн евро.
В этом сезоне 31-летний Андрей Ярмоленко провел 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
- Напомним, 6 октября "Вест Хэм" разорвал контракт с полузащитником сборной Англии Джеком Уилширом.
- 7 октября "Вест Хэм" отдал в аренду "Порту" Фелипе Андерсона, который был конкурентом Ярмоленко.
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