"Вест Хэм" лишился конкурента украинского футболиста Ярмоленко
7 октября, 2020, 15:35
Английский футбольный клуб "Вест Хэм" отдал в аренду португальскому "Порту" бразильца Фелипе Андерсона, который был конкурентом Андрея Ярмоленко на позиции правого вингера
Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма" .
Нынешний сезон Фелипе Андресон проведет на правах аренды в "Порту". Бразилец перешел в "Вест Хэм" в 2018 году за 38 млн евро. Он сыграл за лондонцев 72 матча, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.
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В нынешнем сезоне Фелипе Андерсон сыграл за "молотобойцев" только в двух матчах.
Что касается Ярмоленко, то на его счету в новом сезоне 5 игр за лондонский клуб, 2 гола и 3 результативных паса.
- Напомним, 6 октября "Вест Хэм" разорвал контракт с полузащитником сборной Англии Джеком Уилширом.
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