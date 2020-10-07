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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" лишился конкурента украинского футболиста Ярмоленко

"Вест Хэм" лишился конкурента украинского футболиста Ярмоленко


фото: Getty Images
Английский футбольный клуб "Вест Хэм" отдал в аренду португальскому "Порту" бразильца Фелипе Андерсона, который был конкурентом Андрея Ярмоленко на позиции правого вингера

Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма" .

Нынешний сезон Фелипе Андресон проведет на правах аренды в "Порту". Бразилец перешел в "Вест Хэм" в 2018 году за 38 млн евро. Он сыграл за лондонцев 72 матча, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

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В нынешнем сезоне Фелипе Андерсон сыграл за "молотобойцев" только в двух матчах.

Что касается Ярмоленко, то на его счету в новом сезоне 5 игр за лондонский клуб, 2 гола и 3 результативных паса.

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