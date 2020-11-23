С уважением, с любовью: Усик рассказал, как к нему относятся во Львове

23 ноября, 2020, 14:22

Боксер Александр Усик рассказал, что во Львове его встречают с любовью и уважением

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал USYK17.

Усик признался, что часто путешествует по Украине, а его жене очень нравится Львов.

"Мы с семьей часто ездим по Украине. Жене нравится Львов. Как встречают там? Отлично, отлично. С уважением, с любовью. Кстати, на улице на меня так не реагируют, как в интернете. Боятся высказать мнение или просто эксперты там ... Во Львове говорю на русском и мне отвечают по-русски. Но с друзьями там разговариваю на украинском, практикую ", - рассказал Александр Усик.

Напомним, 31 октября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

21 ноября Усик заявил, что переболел COVID-19 во время подготовки к бою с британцем Дереком Чисорой.

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