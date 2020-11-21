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Espreso.tvСпортУсик признался, что перед боем с Чисорой переболел коронавирусом

Усик признался, что перед боем с Чисорой переболел коронавирусом


фото: YouTube
Украинский боксер Александр Усик заявил, что во время подготовки к бою с британцем Дереком Чисорой переболел COVID-19

Об этом Усик заявил на своем канале на YouTube.

По его словам, он с женой переболел еще во время первой волны коронавируса.

"Да, я переболел, но это было еще во время первой волны пандемии. Я и не паниковал особо. Я же говорил, что мы все этим переболеем. То, что есть вирус - он есть. Люди всегда болеют весной и осенью. Мы с женой сели на карантин и просидели так 14 дней. У меня была температура три дня - 37.2 или 38 градусов, ну и слабость была. я все время лежал на кровати, что мне дико не нравилось, потому что я абсолютно ненавижу болеть", - рассказал Усик.

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