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Espreso.tvМирБайден определился с кандидатурой на пост советника по нацбезопасности, - Bloomberg

Байден определился с кандидатурой на пост советника по нацбезопасности, - Bloomberg

Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой на пост советника по нацбезопасности

Об этом сообщает Bloomberg, передает " Интерфакс-Украина ".

"Байден намерен назначить советником по нацбезопасности, вероятно, одного из ближайших помощников Хиллари Клинтон - Джейка Салливана", - говорится в сообщении.

Объявления ожидается во вторник, отметили собеседники агентства.

43-летний Салливан служил советником Байдена по вопросам национальной безопасности, когда он был вице-президентом США.

Ранее сообщалось, что первые назначения в свою администрацию кандидат в президенты США Джо Байден может сделать уже в ближайший вторник.

"О первых назначения избранного президента США вы узнаете во вторник", - сообщил в воскресенье в эфире американского телеканала ABC глава штаба кандидата Рон Клайн.

При этом он отказался говорить, о каких именно назначения идет.

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