Байден определился с кандидатурой на пост советника по нацбезопасности, - Bloomberg
Об этом сообщает Bloomberg, передает " Интерфакс-Украина ".
"Байден намерен назначить советником по нацбезопасности, вероятно, одного из ближайших помощников Хиллари Клинтон - Джейка Салливана", - говорится в сообщении.
Объявления ожидается во вторник, отметили собеседники агентства.
43-летний Салливан служил советником Байдена по вопросам национальной безопасности, когда он был вице-президентом США.
Ранее сообщалось, что первые назначения в свою администрацию кандидат в президенты США Джо Байден может сделать уже в ближайший вторник.
"О первых назначения избранного президента США вы узнаете во вторник", - сообщил в воскресенье в эфире американского телеканала ABC глава штаба кандидата Рон Клайн.
При этом он отказался говорить, о каких именно назначения идет.
- 21 ноября кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден, которого ведущие американские медиа объявили победителем на выборах, определился с кандидатурой государственного секретаря .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-