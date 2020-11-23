Байден определился с кандидатурой на пост советника по нацбезопасности, - Bloomberg

23 ноября, 2020, 09:15

Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой на пост советника по нацбезопасности

Об этом сообщает Bloomberg, передает " Интерфакс-Украина ".

"Байден намерен назначить советником по нацбезопасности, вероятно, одного из ближайших помощников Хиллари Клинтон - Джейка Салливана", - говорится в сообщении.

Объявления ожидается во вторник, отметили собеседники агентства.

43-летний Салливан служил советником Байдена по вопросам национальной безопасности, когда он был вице-президентом США.

Ранее сообщалось, что первые назначения в свою администрацию кандидат в президенты США Джо Байден может сделать уже в ближайший вторник.

"О первых назначения избранного президента США вы узнаете во вторник", - сообщил в воскресенье в эфире американского телеканала ABC глава штаба кандидата Рон Клайн.

При этом он отказался говорить, о каких именно назначения идет.

21 ноября кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден, которого ведущие американские медиа объявили победителем на выборах, определился с кандидатурой государственного секретаря .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb