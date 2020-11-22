Стало известно, когда Байден объявит о первых назначениях в новой администрации Белого дома

22 ноября, 2020, 21:49

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден планирует объявить о первых назначениях в новой администрации Белого дома 24 ноября

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"О первых назначениях избранного президента США вы узнаете во вторник", - сообщил в воскресенье в эфире американского телеканала ABC глава штаба кандидата Рон Клайн.

При этом он отказался говорить, о каких именно назначениях идет речь.

Выборы в США прошли 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитано, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к народу США объявил себя победителем выборов, с успехом в них его поздравили многие мировые лидеры.

21 ноября кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден, которого ведущие американские медиа объявили победителем на выборах, определился с кандидатурой государственного секретаря.

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