Байден определился с госсекретарем, - The Hill
Об этом со ссылкой на The Hill передает Еспресо.TV .
По данным издания, скорее всего, американскую дипломатию возглавит 58-летний "дипломат-ветеран и давний союзник Байдена" Энтони Джон Блинкен.
Его имя имеют озвучить на следующей неделе.
Справка
Трудовая деятельность:
2009 - 2013 годы - советник по нацбезекы вице-президента Байдена.
2013 - 2015 годы - Блинкен работал заместителем советника по национальной безопасности за годы при президенте Обаме.
2015 - 2017 годы - в должности заместителя госсекретаря.
Блинкен является американцем еврейского происхождения. Исповедует иудаизм.
Женат на внучке одного из прошлых руководителей Секретной службы США Эван Райан.
- Напомним, пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена.
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