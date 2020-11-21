Байден определился с госсекретарем, - The Hill

21 ноября, 2020, 09:20

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден, которого ведущие американские медиа объявили победителем на выборах, определился с кандидатурой государственного секретаря

Об этом со ссылкой на The Hill передает Еспресо.TV .

По данным издания, скорее всего, американскую дипломатию возглавит 58-летний "дипломат-ветеран и давний союзник Байдена" Энтони Джон Блинкен.

Его имя имеют озвучить на следующей неделе.

Справка

Трудовая деятельность:

2009 - 2013 годы - советник по нацбезекы вице-президента Байдена.

2013 - 2015 годы - Блинкен работал заместителем советника по национальной безопасности за годы при президенте Обаме.

2015 - 2017 годы - в должности заместителя госсекретаря.

Блинкен является американцем еврейского происхождения. Исповедует иудаизм.

Женат на внучке одного из прошлых руководителей Секретной службы США Эван Райан.

Напомним, пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена.

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