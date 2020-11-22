Явка во втором туре местных выборов составила 29,3%, - ОПОРА

22 ноября, 2020, 22:01

Во втором туре местных выборов в Украине явка избирателей составила 29,3%

Об этом сообщила глава гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская в facebook.

"Интегрированная явка избирателей, по данным "Гражданской сети "ОПОРА", на 20:00 в 11 громадах составляет 29,3% (погрешность 1,4%). Напомним, что явка 25 октября на это время была 36,88 по данным ЦИК, и 35,9% по данным "ОПОРЫ" (погрешность 1,14%)", - написала Айвазовская.

Она добавила, что 15 ноября явка была 23,9%.

Напомним, Борис Филатов побеждает Загида Краснова на выборах городского головы Днипра.

22 ноября действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко победил Виктора Евпака во втором туре выборов мэра города.

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