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Espreso.tvОбществоЯвка во втором туре местных выборов составила 29,3%, - ОПОРА

Явка во втором туре местных выборов составила 29,3%, - ОПОРА


фото: Укрінформ
Во втором туре местных выборов в Украине явка избирателей составила 29,3%

Об этом сообщила глава гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская в facebook.

"Интегрированная явка избирателей, по данным "Гражданской сети "ОПОРА", на 20:00 в 11 громадах составляет 29,3% (погрешность 1,4%). Напомним, что явка 25 октября на это время была 36,88 по данным ЦИК, и 35,9% по данным "ОПОРЫ" (погрешность 1,14%)", - написала Айвазовская.

Она добавила, что 15 ноября явка была 23,9%.

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