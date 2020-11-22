Филатов переизбрался мэром Днипра, - экзитпол центра "Социс"
22 ноября, 2020, 20:26
Борис Филатов побеждает Загида Краснова на выборах городского головы Днипра
Об этом сообщает "Социс".
По данным экзитпола Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов набрал 18,25% голосов.
За пост соревнуются действующий глава города Борис Филатов и Загид Краснов.
- Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020 года, проводится второй тур выборов городских голов 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Это такие города, как Львов, Полтава, Днипро, Николаев, Ривне, Черкассы, Ужгород, Славянск, Бердянск, Дрогобыч и Никополь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-