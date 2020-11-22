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Espreso.tvОбществоФилатов переизбрался мэром Днипра, - экзитпол центра "Социс"

Филатов переизбрался мэром Днипра, - экзитпол центра "Социс"


фото: Укрінформ
Борис Филатов побеждает Загида Краснова на выборах городского головы Днипра

Об этом сообщает "Социс".

По данным экзитпола Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов набрал 18,25% голосов.

За пост соревнуются действующий глава города Борис Филатов и Загид Краснов.

  • Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020 года, проводится второй тур выборов городских голов 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Это такие города, как Львов, Полтава, Днипро, Николаев, Ривне, Черкассы, Ужгород, Славянск, Бердянск, Дрогобыч и Никополь.

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