Бондаренко победил во втором туре выборов мэра Черкасс, - экзитпол

22 ноября, 2020, 20:38

Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко победил Виктора Евпака во втором туре выборов мэра города

Об этом сообщает студия Савика Шустера в facebook.

По данным экзитпола, проведенного по заказу студии Савика Шустера, Бондаренко набрал 54,25% голосов избирателей. За его оппонента Виктора Евпака проголосовали 45,75% жителей Черкасс, принявших участие в выборах.

Опрос по заказу студии Савика Шустера проводила в Черкассах социологическая компания Liberty Report.

Напомним, Борис Филатов побеждает Загида Краснова на выборах городского головы Днипра.

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