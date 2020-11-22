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Espreso.tvОбществоБондаренко победил во втором туре выборов мэра Черкасс, - экзитпол

Бондаренко победил во втором туре выборов мэра Черкасс, - экзитпол


фото: Укрінформ
Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко победил Виктора Евпака во втором туре выборов мэра города

Об этом сообщает студия Савика Шустера в facebook.

По данным экзитпола, проведенного по заказу студии Савика Шустера, Бондаренко набрал 54,25% голосов избирателей. За его оппонента Виктора Евпака проголосовали 45,75% жителей Черкасс, принявших участие в выборах.

Опрос по заказу студии Савика Шустера проводила в Черкассах социологическая компания Liberty Report.

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