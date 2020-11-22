Возмущенные карантином выходного дня работники одесского "Седьмого километра" перекрыли трассу
Люди периодически перекрывают движение Овидиопольской трассы, из-за чего возникают заторы и споры с водителями, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net.
Работники рынка считают, что к ним немедленно должны прибыть мэр Одессы и глава ОГА.
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"Продуктовые супермаркеты давно уже торгуют, в том числе промтоварами, и спокойно работают, а у нас здесь на свежем воздухе, оказывается, коронавируса больше, чем у них, и нам работать нельзя", - заявила одна из протестующих.
Люди не собираются расходиться до тех пор, пока их требования не удовлетворят. Более того, они даже говорят о бессрочной голодовке.
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Конфликт обострился сегодня утром, после того как на территорию рынка прибыли пять автобусов с полицией. Правоохранители решили проследить, как на "Седьмом" придерживается карантин выходного дня. Большинство торговцев, которые приехали на рынок, развернулись и разъехались по домам, однако наиболее активные перешли к акции протеста.
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