Как бизнес воспринял карантин выходного дня. Экспертный опрос

17 ноября, 2020, 07:00

Кабмин 11 ноября ввел общенациональный карантин выходного дня. Теперь в субботу и воскресенье запрещена работа ресторанов и кафе, ТРЦ и других развлекательных заведений, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, учреждений культуры

Еспресо.TV спросил рестораторов, экономиста и представителей ассоциаций, как они относятся к правительственному решению.

Совладелец киевской кондитерской The Cake Валерий Созановский:

Решение правительства ввести карантин выходного дня я оцениваю очень негативно, ведь с нами не пошли на какой-либо диалог. Речь не шла даже о том, что нас будут предупреждать заранее. Я уже не говорю о поблажках - кредитовании или о чем-то подобном. Просто хочется спланировать нашу работу. Потому что ресторанный бизнес - это четкое планирование: зарплат, закупок, админперсонала, маркетинговых каких-то штук, которые нам сейчас придется отменить, а деньги уже потрачены.

Лично я был готов к новым ограничениям еще с сентября, когда узнал, что открыли школы. Для меня было ясно, что это приведет к определенному движению в ноябре. И если бы нас предупредили! В идеале - за месяц. В реальности - хотя бы за 2-3 недели. Тогда можно было бы все грамотно спланировать и понимать: окей, это на ближайшие три недели. А то все ж такое, пальцем в небо.

Только-только после лета начало все возрождаться. Учитывая, что сентябрь был снова плохой. В октябре, возможно, сыграл свою роль маркетинговый праздник Halloween, увеличился поток гостей, - и немного улучшились обороты. Конечно, ни в какое сравнение с докарантинным временем, но хотя бы какое-то движение вверх. И сейчас снова всем обрубить 40-50% заработка - это немножко самоубийство. Потому что выходные для ресторанов - это 30-40%, а в некоторых случаях и 50% оборотных средств. Это стратегически важный запас.

Есть работа на доставку. Она помогает закрывать какие-то задолженности, людям давать зарплату. Я не говорю о прибыли себе лично в карман, но доставка помогает поддержать бизнес, если все грамотно, есть приложение, классный продукт.

Весной нам удалось грамотно переформатироваться на доставку, и сейчас мы эту же модель будем включать в выходные. Тогда мы всем нашим людям пытались давать смены. Конечно, они менялись. А кто был на транспорте - мопедах или автомобилях, - становились курьерами. Мы максимально пытались вырулить эту ситуацию. Но опять же: это не те объемы и обороты.

Усама Кафа, владелец международного ресторанного холдинга L'Kafa Group (рестораны Чайхона GOLD; Чайхона Базар; Захадите, дарагой; L'KAFA Cafe):

Карантин выходного дня не поможет преодолеть распространение болезни. Что касается общественного питания, то исследования показывают, что процент заражения COVID-19 в ресторанах совсем небольшой: от 1,4% (Нидерланды) до 5% (Великобритания). Зато закрытие ресторанов в выходные дни повлечет за собой крах в ресторанном бизнесе, потерю рабочих мест для тысяч людей, финансовые миллионные потери для владельцев бизнеса, долги, из которых не все вышли после первого полного карантина. Вечер пятницы, суббота и воскресенье являются наиболее "хлебными" днями даже сейчас, источником 60-70% заработка у ресторанов именно в эти дни, они покрывают две трети оборота.

После первого полного карантина более 50% ресторанов ушли с рынка полностью. Из тех, кто еще остались "в игре", многие до сих пор не смогли справиться с большими задолженностями (аренда, коммунальные услуги, налоги, зарплаты и т.д.). Сегодня ресторанная сфера не имеет никакого заработка, все идет на погашение долгов.

Мы придерживаемся всех санитарно-эпидемиологических норм, всех ограничений (по количеству посадки, ведь она сократилась в ресторанах на 50%, дистанция, дезинфекция, график работы) и все равно остаемся крайними в передаче вируса - именно ресторанам не дают возможности работать. Целая сфера бизнеса погибает, люди остаются без работы, без денег, рестораторы вязнут в долгах и банкротятся, как и было в первый карантин. По прогнозам из этого частичного карантина не выйдут более 70% ресторанных компаний. Доставка не покрывает и 10% этих потерь. Если в первый полный карантин была возможность прожить благодаря финансовой подушке и как-то продержаться на плаву, то на этот раз этой подушки уже нет.

Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ), бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства:

Я думаю, что карантин выходного дня не поможет против эпидемии, не будет эффекта "прерывания": люди все равно будут вести активный образ жизни 5 дней в неделю, транспорт будет открыт и тому подобное.

В то же время по экономике это ударит: по сектору услуг, по кафе, ресторанам, кинотеатрам. Да и на самом деле по самочувствию людей: даже если не тронет экономический эффект, будет психологический. Поскольку в выходные дни они будут фактически заперты в четырех стенах. Я думаю, что негативный эффект будет, а положительного - почти не будет. Это выглядит как попытка демонстрировать бурную активность, при этом не думая о реальном результате.

Государство уже предложило бизнесу, который пострадает, компенсацию, - и она неэффективна. Уже пан Шмыгаль (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, - ред.) озвучил ее: это будет программа поддержки по частичной безработице, которая работала и раньше. Там главной проблемой является то, что она распространяется только на полностью белую занятость - то есть на людей, которые мало того, что официально трудоустроены, еще и будут получать компенсацию пропорционально своей официальной заработной плате.

Если же мы говорим о тех секторах, по которым реально ударит карантин: кафе, рестораны, кинотеатры и сфера услуг, - то в лучшем случае люди там оформлены и получают минималку, а остальное в конверте. Часто они ФОПы, часто они вообще не оформлены. Программа официальной поддержки по частичной безработице, в принципе, никак их не коснется. Может, они не правы, - там есть философский вопрос, надо помогать тем, кто в тени. Но пока этот вопрос не стоит - просто нескольким миллионам людей запретят работать, а никакой поддержки они не получат.

Плюс есть программа 5-7-9%. Она неплохая, но она, во-первых, небольшая по масштабам: за почти год работы только 12 млрд. Во-вторых, ¾ этих 12 млрд, больше 9 млрд, - это просто рефинансирования старых, выданных когда-то кредитов. То есть бизнес, который взял кредиты, он умеет работать с кредитами, он обновляет: берет новый кредит, возвращает старый. Это не поддержка во время карантина. Большая часть бизнесов, которых коснется карантин, вообще не кредитуется и не имеет доступа к кредитованию.

И третья программа, о которой правительство говорит, что она будет помогать бизнесу, - это так называемая программа портфельных гарантий, которая еще даже не начала работать, якобы должна дать дешевый доступ к кредитным ресурсам. Опять же: бизнесы в Украине, особенно малые и средние, большей частью не кредитуются, не имеют доступа к кредитованию. То есть как быстрый способ им помочь все это неэффективно.

Единственный эффективный способ помочь - прямые выплаты из бюджета на максимально либеральных условиях (не пытаться смотреть, где там официальная занятость, а где - нет), какие-то стандартизированные, простые, которые хоть как-то поддержали бы людей, пока им запретили работать. Но такой программы как не было, так и нет.

Екатерина Глазкова, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей

Союз украинских предпринимателей заявил, что ограничения деятельности отдельных отраслей в выходные дни являются нецелесообразными, поскольку это может только осложнить эпидемиологическую ситуацию, а не разрешить ее.

В частности, в будние дни будет наблюдаться большое скопление людей в заведениях, которые попадут под ограничения, даже в нерабочее время. Потребитель не откажется от большинства услуг, к которым он привык в условиях повседневной жизни. А запланированные ограничения могут спровоцировать увеличение случаев распространения вируса в других неконтролируемых средах, где не обеспечиваются все необходимые меры социального дистанцирования и санитарии.

Сфера обслуживания и услуг представлена в Украине микро- и малым бизнесом. В то же время, именно небольшой бизнес больше всего пострадал от вынужденных ограничений в период пандемии.

В выходные дни рестораны зарабатывают в среднем 41% от своего недельного оборота, бары - 40%, пиццерии и кальянные - 35%, фастфуд - 31%, кондитерские - 30%. Таковы данные исследования компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster. "Карантин выходного дня" приведет к резкому спаду выручки заведений, хотя постоянные расходы бизнеса не уменьшатся. Фактически пострадает вся сфера обслуживания (ресторанный бизнес, кинотеатры), сервисные компании (различные салоны, фитнеc-центры и т.п.), торговля непродовольственными товарами. Именно эти отрасли пострадали больше других и в период первого локдауна.

По итогам исследования CIPE при взаимодействии СУП, проведенного в августе-сентябре, предприятия сферы услуг почувствовали наибольшее влияние карантина (90% отметили, что карантинные мероприятия очень сильно ограничили их деятельность). Предприятия торговли, сферы услуг чаще других отвечали, что готовы закрыться или уже закрываются (27% и 26% соответственно).

Ресторанный бизнес уже получил чуть ли не самые большие ограничения и убытки в связи с введением карантинных мероприятий. Но не все заведения смогли переориентироваться в режим адресной доставки или открыть летние площадки, учитывая технические возможности и погоду. Для того чтобы правильно организовать размещение гостей, некоторым заведениям пришлось уменьшить количество мест для посетителей почти вполовину. Сейчас в ресторанной отрасли насчитывается около 60 тыс. заведений, где заняты более 1 млн украинцев, поэтому их закрытие в дни получения основной выручки - это потенциальные потери рабочих мест, обращения в службу занятости и банкротства.

У государства недостаточно программ на поддержку экономики. Сейчас бизнес получил 4,5 млрд грн на частичную компенсацию по безработице и 2 млрд грн в Фонд развития предпринимательства на перепрофилированную программу льготного кредитования "5-7-9%". Однако программа до сих пор не сработала так, как должна. Большинство кредитов выдано на рефинансирование текущих задолженностей. В то же время предпринимателям сложно получить кредит на другие нужды. Результаты опроса CIPE свидетельствуют, что бизнес не оценивает программу как такую, что оказывает поддержку во время карантина (только чуть более 10% респондентов).

Для многих представителей бизнеса последствия такого карантина выходного дня равнозначны жесткому карантину. Также ограничения временных рамок работы создают дополнительную нагрузку на предприятия. Так, рестораны и кафе, к примеру, должны решать проблему с остатками продуктов и наладить новую систему поставок, чтобы обеспечить качество своего сервиса. В течение первого жесткого локдауна бизнес изо всех сил пытался избежать сокращений персонала и сохранить ему хотя бы частично заработную плату. В то же время сейчас запас прочности почти исчерпан - особенно у представителей малого и микробизнеса. Поэтому, вполне вероятно, предприниматели будут вынуждены сворачивать масштабы своей деятельности, а значит и уменьшить количество работников и приостановить создание новых рабочих мест.

К сожалению, более 40% малых предприятий не были готовы к очередным ограничениям. Нововведения застали бизнес неожиданно, ведь в конце августа премьер-министр заверил, что повторного введения жестких мер не будет. Такая непредсказуемость делает невозможной любую предварительную подготовку или срочное планирование. Кроме того, нет никаких статистических данных, которые показали эффективность внедрения такого карантина. Поэтому бизнес призывает избежать жесткого локдауна в стране и подходить к принятию любых решений в данном контексте с точки зрения долгосрочного, стратегического планирования и адаптивности. Кроме того, следует не только устанавливать правила, но и качественно контролировать их соблюдение - как населением, так и бизнесом, что является прямой ответственностью Нацполиции и пока далеко не всегда выполняется должным образом.