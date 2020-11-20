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Espreso.tvОбществоТочкой невозврата в советскую империю является членство Украины в НАТО и ЕС, - Порошенко

Точкой невозврата в советскую империю является членство Украины в НАТО и ЕС, - Порошенко


фото: prm.ua
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство Украины в НАТО и Европейском Союзе является точкой невозврата к советской империи

Об этом он заявил в марафоне трех телеканалов по Революции Достоинства, передает Еспресо.TV.

"Революция Достоинства - это точно не о смене власти, это о будущем. Будущее, которое имеет наша страна. И это будущее есть точно в ЕС, и это будущее есть точно в НАТО", - отметил Порошенко.

По его словам, североатлантический по безопасности альянс является гарантией необратимости изменений в Украине.

"Есть гарантия, что мы точно не вернемся в советскую империю. И когда мы спрашиваем, насколько необратимыми наши процессы, к сожалению, пока эта точка невозврата еще не пройдена. Сегодня я могу сказать точно, что точкой невозврата является членство Украины в НАТО, точкой невозврата является членство Украины в ЕС ", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент также поблагодарил украинский народ, который убежден в будущем Украины.

"Я хочу очень поблагодарить украинский народ, где 70% которого, несмотря на тотальную фейковую компанию фейковых новостей, дискредитацию европейских и евроатлантических направлений, 70% украинцев твердо убеждены - будущее Украины является в членстве в ЕС, безопасность Украины, особенно после грубой агрессии России есть только в НАТО ", - добавил Порошенко.

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