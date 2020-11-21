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Espreso.tvОбществоНацполиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы

Нацполиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы

Работники структурных подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины будут обеспечивать публичную безопасность и порядок на тех локациях в центре Киева, где запланировано проведение торжественных мероприятий

Согласно ранее поданным заявкам, сегодня, 21 ноября 2020 года, в столице запланировано проведение нескольких мероприятий по случаю 7-й годовщины начала революции Достоинства и Дня Свободы. В связи с этим, правоохранители, нацгвардейцы, спасатели, подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога обеспечивать охрану общественного порядка в местах проведения мероприятий, в основном - это центральная часть столицы, рассказывает Еспресо.TV .

Для координации действий правоохранительных органов и немедленного реагирования в случае изменения оперативной обстановки или возникновения внештатных ситуаций, в столичном главке милиции Киева работает ситуационный центр.

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На локациях, где будут проходить акции по массовой участия граждан перед началом их проведения специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проведут тщательную проверку. Вместе с тем, правоохранители усилили охрану и на центральных станциях столичного метрополитена. Чтобы не допустить конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка, сотрудники полиции диалога и других профильных служб будут проводить превентивные мероприятия с участниками мероприятий, а при необходимости - выборочные поверхностные проверки граждан.

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"Просим с пониманием отнестись к таким превентивным мерам, ведь это проводится для безопасности граждан. Одновременно призываем организаторов и участников мероприятий не нарушать общественный порядок и карантин и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - заявляют в Национальной полиции.

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