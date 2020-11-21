На День Достоинства и Свободы Зеленский обратился к гражданам Украины

21 ноября, 2020, 11:51

Сегодня, 21 ноября 2020 года, пресс-служба главы Украинского государства Владимира Зеленского обнародовала его обращение по случаю Дня Достоинства и Свободы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Вот его полный текст

"Дорогие украинцы!

Сегодня мы отмечаем День Достоинства и Свободы. Особый день, связанный с началом двух революций. И они, и студенческая Революция на граните, тридцатилетие которой отмечалось 2 октября, доказывают одну истину: в определяющие времена истории главное и решающее слово будет не за политиками, а за украинским народом.

Какие изменения произошли и что не произошло после революции, стали ли реформы отражением тех ценностей, которые отстаивали люди на баррикадах, оправдали ли они надежды - об этом можно говорить много и очень долго спорить.

Но есть большое достижение, который невозможно отрицать.

Это - новое сознание. И граждан, и власти. Каждый гражданин знает: фраза "От меня ничего не зависит" - это миф. Вместе мы можем все. А каждая власть в Украине будет иметь минимум три символа, три напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа. Ибо мы не будем молчать, нас невозможно запугать или сломать. Украинцы готовы бороться за правду и справедливость - даже ценой собственной жизни.

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Мы готовы защищать свободу выбора, свободу слова и мысли, равенство, уважение, верховенство права и демократии. А самое главное - защищать родную Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

Сегодня мы не только должны помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки.

Для людей революция - это путь к желаемым изменениям. Для политиков - путь к желаемым креслам.

Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Свободной и достойной.

Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги. Где спустя годы после знакового исторического события будет музей, а не временная конструкция. Где все положительные изменения, написанные на плакатах, в мороз и холод держали митингующие, станут реальностью.

Где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями. Для всех нас. Для каждого из нас. Для всего нашего общества.

Как воспоминание о каждом, кто погиб ради Украины.

Как огонь, освещающий общий путь в будущее.

С Днем Достоинства и Свободы вас, дорогие граждане Украины!

Слава Украине!"

Зеленский сейчас находится в правительственной VIP-больницы "Феофания" на южной окраине Киеве.

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