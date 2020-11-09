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Espreso.tvОбществоКрым принадлежит Украине на основании международного законодательства, - Тихановська

Крым принадлежит Украине на основании международного законодательства, - Тихановська


фото: reuters
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська придерживается позиции, что в соответствии с нормами международного права Крым принадлежит Украине
Об этом Тихановська сказала " Укринформу ".

"Моя личная точка зрения - есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - заявила Тихановська, комментируя свое личное отношение к незаконной аннексии Крыма Россией.

В своем комментарии по продолжающейся российской агрессии в Донбассе лидер белорусской оппозиции заявила, что она лично выступает "против любого проявления агрессии".

При этом Тихановська отметила, что она не может говорить от имени будущего президента Беларуси, которого белорусский народ выберет после свержения режима Лукашенко.

"Мы будем такие вопросы решать уже когда мы победим в себе. Я уверена, что у будущего президента будет своя какая-то принципиальная позиция, у белорусского народа", - заявила она.

По поддержке Украины белорусского народа, то лидер оппозиции назвала ее "важной" и "символической".

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