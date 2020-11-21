20 ноября на фронте: россияне били из гранатометов и минировали позиции на Приазовье
Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 21 ноября 2020, передает Еспресо.TV .
"Да, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополь и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем", - отмечается в сообщении.
Читайте также: Подытоживая более 100 дней "перемирия" на Донбассе, Зеленский посчитал не всех погибших на фронте
Также, со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2.
Противопехотные мины ПОМ-2 нельзя использовать при ведении боевых действий по Оттавской конвенции от 1999 года, которой предусмотрен запрет мин натяжного, фугасного и осколочного действия, а также установленных в неуправляемом варианте.
Согласно официальным данным прессслужбы ООС, боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил в пятницу, 20 ноября, не было.
Справка
4 ноября ТКГ согласовала новые 4 участка разведения сил: Григоровка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое.
Поселок Славяносербск. Численность населения - около 8 тыс. жителей. Находится на неподконтрольной Украине территории. Линия фронта проходит по реке Северский Донец.
Село Нижнетеплое (Славяносербский район), население составляет около 2 тыс. жителей. Село находится на подконтрольной Украине территории. Линия фронта проходит по реке Северский Донец.
Село Петропавловка (Славяносербский район), население составляет около 5 тыс.жителей. Село находится на подконтрольной Украине территории. Линия фронта проходит частично по реке Северский Донец.
Село Григорьевка (Красноармейский район), численность населения - около 200 жителей. Село находится на неподконтрольной Украине территории. Линия фронта проходит по реке Кальмиус.
Также 10 ноября в городе Счастье и селе Золотом открылись новые КПВВ, что предполагает определенные меры по разведению войск, инженерного обустройства и разминирование территории.
Все перечисленные в справке населенные пункты находятся поблиху города Счастье Луганской области, где шли жестокие бои за контроль над стратегически важным объектом - Луганской тепловой электростанцией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-