20 ноября на фронте: россияне били из гранатометов и минировали позиции на Приазовье

21 ноября, 2020, 07:26

За прошедшие сутки, 20 ноября 2020 года, в полосах ответственности размещенных на Донбассе украинских бригад зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 21 ноября 2020, передает Еспресо.TV .

"Да, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополь и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем", - отмечается в сообщении.

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Также, со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2.

Противопехотные мины ПОМ-2 нельзя использовать при ведении боевых действий по Оттавской конвенции от 1999 года, которой предусмотрен запрет мин натяжного, фугасного и осколочного действия, а также установленных в неуправляемом варианте.

Согласно официальным данным прессслужбы ООС, боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил в пятницу, 20 ноября, не было.

Справка

4 ноября ТКГ согласовала новые 4 участка разведения сил: Григоровка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое.

Поселок Славяносербск. Численность населения - около 8 тыс. жителей. Находится на неподконтрольной Украине территории. Линия фронта проходит по реке Северский Донец.



Село Нижнетеплое (Славяносербский район), население составляет около 2 тыс. жителей. Село находится на подконтрольной Украине территории. Линия фронта проходит по реке Северский Донец.



Село Петропавловка (Славяносербский район), население составляет около 5 тыс.жителей. Село находится на подконтрольной Украине территории. Линия фронта проходит частично по реке Северский Донец.



Село Григорьевка (Красноармейский район), численность населения - около 200 жителей. Село находится на неподконтрольной Украине территории. Линия фронта проходит по реке Кальмиус.



Также 10 ноября в городе Счастье и селе Золотом открылись новые КПВВ, что предполагает определенные меры по разведению войск, инженерного обустройства и разминирование территории.



Все перечисленные в справке населенные пункты находятся поблиху города Счастье Луганской области, где шли жестокие бои за контроль над стратегически важным объектом - Луганской тепловой электростанцией.

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